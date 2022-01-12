Fellaini; Newcastle, Galatasaray ve Beşiktaş!

Dünyanın en zengin kulübü konumuna yükselen Newcastle United'ın kadrosuna katmak istediği Marouanne Fellaini transferinde Galatasaray ve Beşiktaş rakip oldu.

, Fotoğraf; EPA
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Fellaini; Newcastle, Galatasaray ve Beşiktaş!
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12 Ocak 2022 13:01
Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman'ın satın almasıyla dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United, ilk transferini Atletico Madrid'den Kieran Trippier ile yapmıştı. Premier Lig ekibinin 2. transferinde rakipleri ise Süper Lig devleri oldu.

Belçika gazetesi La Derniere Heure'ye göre Newcastle United'ın Marouanne Fellaini'yi kadrosuna katmak istediğini yazdı. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Newcastle'da teknik direktör Eddie Howe'ın Fellaini transferinde ısrarcı olduğu belirtildi.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ

Çin ekibi Shandong Luneng'te forma giyen Fellaini'yle Süper Lig'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği, ayrıca Katar ve Dubai takımlarının da transfer için nabız yokladığı ifade edildi.

Daha önce Premier Lig'de Everton ve Manchester United formaları giyen 34 yaşındaki Fellaini, Çin'de oynadığı 80 maçta 30 gol attı.

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