Felix'ten Lewandowski itirafı!

Barcelona forması giyen Joao Felix, Katalan ekibine transferinden önce Robert Lewandowski'yi izlediği ve Polonyalı golcü ile oynamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Felix'ten Lewandowski itirafı!
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20 Eylül 2023 18:10
Barcelona forması giyen Joao Felix, takım arkadaşı Robert Lewandowski ile ilgili önemli bir itirafta bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde Royal Antwerp'i 5-0 mağlup ettikleri karşılaşmnın ardından konuşan Portekizli yıldız, "Hepimiz harika bir maç oynadık. Galibiyetten dolayı mutluyum. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor" dedi.

Lewandowski ile uyumu için konuşan Felix, "Lewandowski ile oynamaktan dolayı mutluyum. Buraya gelmeden önce onu birçok kez izledim ve onunla oynayacağımı söyledim" diye konuştu.

Barcelona'nın Antwerp karşısında aldığı farklı galibiyette büyük pay sahibi olan Felix, 2 gol attı ve Lewandowski'nin attığı golde asisti yapan isim oldu.

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