Felipe Sanchez: 'Avrupa'da yer almak istedik ama olmadı'

Fatih Karagümrük'ü mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez, Avrupa kupalarında yer almak istediklerini ama bu hedefi gerçekleştiremediklerini söyledi.



Zor bir maç olacağını bilerek müsabakaya hazırlandıklarını anlatan Sanchez, şunları kaydetti:



"Maçtan önce ortada farklı bir senaryo ve başarı vardı. İki takım da birbirini tanıyordu. Bu durum sahada işi zorlaştırdı. Rakip maç başında net pozisyonlar yakaladı. Daha sonra kontrolü ele aldık ve golü bulduk. Bugün kazandık. Takımla gurur duyuyoruz. Avrupa'da yer almak istedik ama olmadı. Kulüp puan rekoru kırdık. Alanya camiasına bizlere verdiği fırsattan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sezon başında görev yapan hocalarımıza da teşekkür etmek istiyorum."





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