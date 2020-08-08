Felipe Caicedo'ya Katar yolu göründü

Katar Ligi takımlarından Al-Duhail Mario Mandzukic ile yollarını ayırdı ve yeni forvetini İtalya'da buldu. 32 yaşındaki Falipe Caicedo, kulübün yeni transfer hedefi oldu.31 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibinin beklentisi ise, en az 6 milyon avro bonservis geliri elde etmek olacak. Caicedo'nun takımı ile 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.Caicedo için bir diğer Katar ekibi Al-Gharafa'nın da temasları sürüyor.Caicedo, geçtiğimiz sezon Lazio forması ile 38 resmi maça çıktı. 31 yaşındaki forvet bu maçlarda takımına 9 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.