Feghouli: 'Yeni keşfeden arkadaşlar var'

Galatasaray'da 150. maçına çıkan Sofiane Feghouli, Süper Lig'de oynanan ve 0-0 biten Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.



Avrupa'da gelecek sene oynayabilmek için ligde de azami gayreti göstermeleri gerektiğini ifade eden Cezayirli futbolcu, "Sonuç bakımından bu maç benim için hayal kırıklığı oldu. Geç kaldık. İlk yarıda istediğimiz baskıyı tam kuramadık." dedi.



Avrupa ile lig maçları arasındaki sonuç farkına dair gelen soruya Feghouli, "İkinci yarıda da gol fırsatlarını değerlendiremedik. Avrupa'da üstümüzde daha fazla baskı var. Avrupa'da oynamak tüm oyuncuların hayali ve herkes bunun için çok fazla mücadele ediyor; ancak Avrupa'da gelecek sene oynayabilmek için ligde de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Bunun yanında her üç günde bir oynamak kolay değil. Bunu yeni keşfeden arkadaşlarımız var. Bunu keşfettikçe de bizim açımızdan zorluklar ortaya çıkıyor." yorumunu yaptı.





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