Fatih Terim'in derbi şifresi erken gol!

derbisine ayrı bir motivasyonla hazırlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta başından beri Fenerbahçe'yi farklı bir skorla yenmek için çalışmalar yaptı. Terim, antrenmanlarda hücum setleri üzerine çalışmalar yaptı ve farklı galibiyet için Florya'da plan üstüne plan yaptı.F.Bahçe'nin ligdeki formsuzluğundan yararlanmak isteyen Fatih hoca, derbide erken gol bularak hedefe ulaşma peşinde. Bunun için ilk dakikalarda yoğun bir pres uygulatacak.Terim'in derbide Rodrigues ve Onyekuru'ya çok güvendiği ve bu iki hızlı isimle Fenerbahçe'yi zorlayacağı bildirildi. Terim, F.Bahçe'nin beklerinin ağırlığından yararlanacak.G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "90 dakika boyunca maçı bırakmayalım" dediği öğrenildi. Tecrübeli hocanın derbide en güvendiği isimler Onyekuru, Rodrigues ve Muslera.G.Saray, Süper Lig'de ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı son 12 maçtan sadece 1'ini kazanabildi. (5 mağlubiyeti var).