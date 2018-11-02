  •  
    Koeman'ın derbi hedefi, "Kazan, birinci adam ol"
  •  
    Terim'den baskı planı ve Andre Ayew uyarısı!
  •  
    Ali Koç'un derbi öncesi pişmanlığı! "Comolli..."
  •  
    Alex de Souza'dan çok anlamlı derbi paylaşımı!
  •  
    G.Saray, 18'lik Mısırlı yeteneği transfer etti!

Fatih Terim'in derbi şifresi erken gol!

Galatasaray, rakibinin Süper Lig'de formsuz oluşundan yararlanıp farklı bir galibiyet almak istiyor... Hücum oyuncularıyla özel toplantılar yapan Terim, derbide erken gol bulup skoru artırma hedefinde.

Kaynak: Takvim
Fatih Terim'in derbi şifresi erken gol!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2018 05:31
G.Saray, F.Bahçe derbisine ayrı bir motivasyonla hazırlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hafta başından beri Fenerbahçe'yi farklı bir skorla yenmek için çalışmalar yaptı. Terim, antrenmanlarda hücum setleri üzerine çalışmalar yaptı ve farklı galibiyet için Florya'da plan üstüne plan yaptı.

MAÇA ŞOK PRESLE BAŞLAYACAK

F.Bahçe'nin ligdeki formsuzluğundan yararlanmak isteyen Fatih hoca, derbide erken gol bularak hedefe ulaşma peşinde. Bunun için ilk dakikalarda yoğun bir pres uygulatacak.

BEKLERİN ÜZERİNE GİDECEK

Terim'in derbide Rodrigues ve Onyekuru'ya çok güvendiği ve bu iki hızlı isimle Fenerbahçe'yi zorlayacağı bildirildi. Terim, F.Bahçe'nin beklerinin ağırlığından yararlanacak.

90 DAKİKA SALDIRIN

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "90 dakika boyunca maçı bırakmayalım" dediği öğrenildi. Tecrübeli hocanın derbide en güvendiği isimler Onyekuru, Rodrigues ve Muslera.

SON 12 MAÇTA 1 GALİBİYET!

G.Saray, Süper Lig'de ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı son 12 maçtan sadece 1'ini kazanabildi. (5 mağlubiyeti var).

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için