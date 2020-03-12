Fatih Terim'in derbi karnesi

Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 63. kez derbide görev yapacak.Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 62 müsabaka oynadı.Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 66 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.Galatasaray, Fatih Terim idaresinde daha önce Beşiktaş ile 31 maç yaptı.Sarı-kırmızılı takım, bu derbilerin 12'sini kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde Fenerbahçe ile oynadığı 31 derbide ise 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 4. kez saha kenarında karşı karşıya gelecek.Sergen Yalçın daha önce Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'un başında, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 3 maça çıktı.Galatasaray, bu karşılaşmaların birinden galibiyetle ayrılırken, 2 maç ise berabere bitti.Bu arada Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında göreve başlayan Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.