  •  
    ''Biz Kagawa'yı istedik, Beşiktaş uçak gönderdi''
  •  
    "Bir transfer istemiştim sadece Süper Lig'den..."
  •  
    Fatih Terim'in veto ettiği 7 transfer ortaya çıktı!..
  •  
    "Fenerbahçe bu sene UEFA Kupası'nı alabilir"
  •  
    İşte sözleşme gerçeği! TFF'de neden hala yok?

Fatih Terim'i üzen gelişme

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı öncesinde Fatih Terim'i üzen bir gelişme yaşandı.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim'i üzen gelişme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2019 18:51
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Fatih Terim'i üzen bir gelişme yaşandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in bir süredir devam eden rahatsızlığının artmasının ardından maç öncesi Adana'ya gidip geldi.

Fatih Terim, babasını ziyaret ettikten sonra Alanya'ya dönerken maç öncesindeki röportaja Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala çıktı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için