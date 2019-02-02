Fatih Terim'i üzen gelişme

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Fatih Terim'i üzen bir gelişme yaşandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in bir süredir devam eden rahatsızlığının artmasının ardından maç öncesi Adana'ya gidip geldi.
Fatih Terim, babasını ziyaret ettikten sonra Alanya'ya dönerken maç öncesindeki röportaja Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala çıktı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babası Talat Terim'in bir süredir devam eden rahatsızlığının artmasının ardından maç öncesi Adana'ya gidip geldi.
Fatih Terim, babasını ziyaret ettikten sonra Alanya'ya dönerken maç öncesindeki röportaja Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala çıktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın