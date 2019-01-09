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Fatih Terim'den sert sözler; tweet attı...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, medyadaki bazı yorumlar ve haberler üzerine açıklama yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim'den sert sözler; tweet attı...
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09 Ocak 2019 12:16
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından sert bir açıklamada bulundu.

İşte Fatih Terim'in o paylaşımındaki sözleri;

"Her mesleğin bir ahlaki ve her meslek sahibinin o ahlak çerçevesinde bir duruşu vardır. Bu duruş, kendi içinde sadece bilgi ve beceriyi değil; toplumsal değerleri ve vicdanı da barındırır. Okuduğunuz köşeleri, dinlediğiniz yorumları veya bilgi gibi size sunulanları da kendi ahlakınız ve vicdanınızla değerlendirirsiniz. Son zamanlarda dikkat çekmeye çalışan, 'gizli ajandası' için meslek ahlakını hiçe sayan, eleştiri/yorum adi altında iftira atmayı marifet gören, iftirasının inandırıcılığı için saldırgan ve küstah bir üslubu tercih eden, vicdanını cüzdanı ile eş değer gören ve 'ben gazeteciyim' diyenlere ancak renkleri farketmeksizin tüm taraflar karşı durulursa had bildirilebilir. Belki yine bilmezler, bilmek istemezler ama en azından kötülükleri ile silinirler. Bu tür insanların kötülüklerine alet olmayın lütfen. Onlar için en büyük ceza 'görmezden gelinmek, dikkat çekememektir'."



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