Fatih Terim'den 3 stoperlik liste!

5 SEZONDUR WEST HAM'DA

ALTERNATİF MONTES

YERLİ OLARAK KAAN ÖNE ÇIKIYOR

Luyindama'nın sakatlığının ardından Marcao'nun da sakatlanması ile büyük sıkıntı yaşayan G.Saray'da moraller bozuldu. Fatih Terim'in gelecek sezon aynı sıkıntıyı yaşamamak adına şimdiden yönetimden stoper istediği öne sürüldü.Sarı-kırmızılılarda West Ham ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ogbonna ismi gündeme geldi. Aslan'ın oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katma planları yaptığı öğrenilirken görüşmelerin sıklaştırılması bekleniyor.Premier Lig ekibi West Ham'da görev yapan 32 yaşındaki oyuncu, 5 sezondur İngiliz ekibi için ter döküyor. West Ham öncesi iki sezon da Torino'da forma giyen tecrübeli stoper, İtalya Milli Takımı ile de 12 kez sahaya çıktı.Angelo Ogbonna, bu sezon West Ham United formasıyla ligde toplam 24 karşılaşmaya çıktı ve 2 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. 2160 dakika sahada kalan oyuncu FA Cup'ta da 135 dakika görev almıştı.G.Saray'ın Meksika ekibi Monterrey'de forma giyen 1.95 boyundaki Montes ile ilgili de temaslarını sürdürdüğü biliniyor. Monterrey altyapısından yetişen oyuncu 2015'ten bu yana A takımda oynuyor.Toplam 177 mücadelede forma giyen Meksikalı yıldız oyuncu 11 gol ve 4 asistlik başarılı bir performans da sergiledi.Cimbom'un yerli alternatif olarak da Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan ile de ilgilendiği konuşulurken iki stoperin birden transfer edileceği de kaydedildi.