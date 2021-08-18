Fatih Terim: "Hatayspor maçını Olimpiyat'ta oynayacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ali Sami Spor Kompleksi'nin zemini hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Hatayspor maçını Olimpiyat'ta oynayacağız'
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18 Ağustos 2021 19:19
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin zeminiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim, stadının zemininin Hatayspor ile oynayacakları Süper Lig maçına yetişmeyeceğini duyurdu.

Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamada "Stat zemini yetişmiyor, bugün yazışmaları da gördüm ama yetişmiyor. Hatayspor maçını Ali Sami Yen'de oynayamayacağız; Randers ile Ali Sami Yen'de oynayabilir miyiz, onu da bilmiyorum. Üzgün müyüm, çok üzgünüm. Buruk musunuz derseniz, evet buruğum. Mars ile randevulaşıldığı bir dönemde bizim randevulaşmamızda sorunlar oldu." ifadelerini kullandı.


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