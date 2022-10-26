Fatih Terim: 'Halit ağabey unutulacak insan değil'

Fatih Terim, efsane radyo ve televizyon spikeri Halit Kıvanç'ın vefat haberi sonrası TRT Spor'da konuştu.



Ünlü spikerle sayısız anısı olduğundan bahseden Terim, Türk milletinin saygısını kazanan Kıvanç'ı büyük saygıyla uğurlayacağını belirtti.



İşte Terim'in Halit Kıvanç'la ilgili sözleri:



"UNUTULACAK BİR İNSAN DEĞİL"



"Halit ağabey futbolculuk hayatımın başından sonuna kadar, antrenörlük hayatımdan büyük bir bölümünde, herkesin hayatında vardır ama futbol kültürümüzü anlatırkenki söylemleri hakikaten unutulacak bir insan değil. Mekanı cennet olsun."



"SADECE İŞİNİ YAPARDI"



"Çok da bir arada olduk. Televizyonlarda ve soyunma odalarında çok birlikte anılarımız oldu. Bir defa gelip kendisi alırdi listeleri, kapılar ona hep açıktı çünkü. Sadece işiyle ilgilenirdi. Hep güleryüzlü, nezaketinden bir şey kaybetmeden işini yapardı. Ailesine de Allah sabırlar versin"



"SADECE MAÇ ANLATAN BİRİ OLARAK GÖREMEYİZ"



"Yaşı ne olursa olsun her ölüm erkendir. Halit ağabey çok önemli bir renkti. Uzun zamandır bu futbol ikliminin içerisinde değildi ama televizyonlarda haberler geçtikten sonra herkesin verdiği reaksiyonla onun ne kadar sevildiğini sayıldığını anlamak mümkün. Onu sadece bir maç anlatan bir insan olarak görmemek lazım."



"SEVDİĞİM, SAYDIĞIM BİR İNSANDI"



"Onun hayatında neredeyse olmayan yok, televizyon programlarından Dünya Kupaları'na, Avrupa Şampiyonaları'na, özel toplantılardaki katkılarına kadar olağanüstü işler yapmıştır. Türk futbolu adına hepimizin ona teşekkürü borç bilmesi lazım. Her meziyetiyle çok sevdiğim, saydığım ilişkimizin de çok iyi olduğu bir insandı."



"ONUN SESİNDEN İZLEMEK AYRI BİR KEYİFTİ"



"Halit ağabeyin sesinden maçları izlemek ayrı bir keyifti dinleyenler için. O kadar çok hatıram var ki birbirinden ayırmam çok zor. Koridorlardaki şakalaşmalarımız, esprili yaklaşımlarımız, herhangi bir şey düşünmeden direkt ona yardımcı olmak için kadroyu ona vermemiz, hem Adana Demirspor'da hem Galatasaray'da beraber olduk."



"YILBAŞI PROGRAMINDA BİLE O VARDI"



"En önemli hatıralarımdan bir tanesi, TRT'nin o zaman çektiği yılbaşı programını Halit ağabey sunmuştu. İlk defa masalarda oturulan herkesin rahat hareket edebildiği yılbaşı programında bile o vardı. Hitabeti o kadar etkiliydi ki ve konusuna da çok hakimdi, müthiş bir futbol kültürü vardı."



"KATKISI OLAN BİLGİLER VERİRDİ"



"Maç anlatırken sunduğu anekdotlar sizin hiç aklınızda olmayan ancak size katkısı olan bilgiler verirdi. Onu sadece maç anlatan bir spiker olarak görmemek gerekiyor."





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