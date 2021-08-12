Fatih Terim: 'Gelenler, gidenler olacak'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, St. Johnstone karşılaşması sonrasında transferin devam edeceğini söyledi.



Basın toplantısında açıklamalar yapan deneyimli antrenör, "Kötü goller yiyoruz. Faul de olabilir ama pozisyon oraya gelmemeli. Maçın artısı, pas trafiği, bol gol pozisyonu. Birkaç maçtır kazaya uğrayan, olağanüstü hallerle goller yiyen Galatasaray, bu kez daha bütün, takım gibi oynadı. Oyunu domine ettik. Gelenler, gidenler olacak. Bazı şeyleri düzelteceğiz. İyi olduğumuz şeyleri de tavana vurduracağız." ifadelerini kullandı.



