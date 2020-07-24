Fatih Terim, Galatasaray için 900. kez sahada!

46 yıl önce Galatasaray'a ilk imzasını atan Fatih Terim, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde 900. kez Galatasaray için sahaya çıktı.



Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ise geçen haftaki MKE Ankaragücü mücadelesinin ilk 11'ine göre zorunlu olarak tek değişikliğe gitti.



Tuna, kart cezalısı Yekta Kurtuluş'un yerine Fredy'i ilk 11'de sahaya sürdü.



Akdeniz temsilcisinde Galatasaray maçında ilk 11'de Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Veysel Sarı, Kudriashov, Nazım Sangare, Ufuk Akyol, Fredy, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik, Amilton ve Jahovic görev aldı.



