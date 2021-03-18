Kayserispor karşılaşmasına sınırda çıkan ve gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı yarın oynanacak Rize maçında görev yapamayacak.Bu nedenle Fatih Terim, Etebo'yu 11'e hazırlarken, Nijeryalı oyuncunun da fiziki açıdan oldukça güçlü olduğu gelen haberler arasında...Hatırlanacağı üzere 25 yaşındaki orta saha, 25 ve 28. haftalar arası 11'de görev yapmıştı.