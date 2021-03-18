Fatih Terim, Etebo'yu özel olarak hazırladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezalı olan Taylan Antalyalı yerine Peter Etebo'yu ilk 11'e hazırlıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, Etebo'yu özel olarak hazırladı
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18 Mart 2021 12:26
Oghenekaro Etebo
Oghenekaro Etebo
Galatasaray
Kayserispor karşılaşmasına sınırda çıkan ve gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı yarın oynanacak Rize maçında görev yapamayacak.

Bu nedenle Fatih Terim, Etebo'yu 11'e hazırlarken, Nijeryalı oyuncunun da fiziki açıdan oldukça güçlü olduğu gelen haberler arasında...

Hatırlanacağı üzere 25 yaşındaki orta saha, 25 ve 28. haftalar arası 11'de görev yapmıştı. 

 


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