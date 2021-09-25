Fatih Terim, Olimpiu Morutan ile yeni bir toplantı gerçekleştirdi.
Rumen futbolcunun rakip kalede etkinliğini artırmasını isteyen başarılı çalıştırıcı, genç öğrencisine bol şut atması gerektiğini söyledi.
22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da henüz golle tanışamazken, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 5 maçta 1 asist yapabildi.
Morutan'ın pazar günü Göztepe karşısında ilk 11'de olması bekleniyor.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Rumen futbolcunun rakip kalede etkinliğini artırmasını isteyen başarılı çalıştırıcı, genç öğrencisine bol şut atması gerektiğini söyledi.
22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da henüz golle tanışamazken, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 5 maçta 1 asist yapabildi.
Morutan'ın pazar günü Göztepe karşısında ilk 11'de olması bekleniyor.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ