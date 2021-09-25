Fatih Terim'den Morutan'a şut emri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rumen yıldızı Morutan'a Göztepe maçında bol bol şut emri verdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Morutan'a şut emri
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25 Eylül 2021 12:31
Fatih Terim, Olimpiu Morutan ile yeni bir toplantı gerçekleştirdi.

Rumen futbolcunun rakip kalede etkinliğini artırmasını isteyen başarılı çalıştırıcı, genç öğrencisine bol şut atması gerektiğini söyledi.

22 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da henüz golle tanışamazken, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 5 maçta 1 asist yapabildi.

Morutan'ın pazar günü Göztepe karşısında ilk 11'de olması bekleniyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ





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