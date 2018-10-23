  •  
    Terim'den Belhanda için ilk kez flaş itiraflar geldi
  •  
    İşte Schalke'nin kafilesi! Bir KAYIP daha verdiler
  •  
    Sol bek arayan Fener'in 10 yılını kurtaracak isim
  •  
    Ve Terim kararını verdi! Schalke 04 maçının 11'i
  •  
    Barış Alıcı'nın gerçeğini açıkladı! "Kaybederiz..."

Fatih Terim: "Belhanda'nın kalbi ile beyni bir"

Galatsaray teknik direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Schalke karşılaşması öncesi basın açıklamasında bulundu. Terim, son zamanlarda eleştirilen Belhanda hakkında önemli sözler sarf etti.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim: 'Belhanda'nın kalbi ile beyni bir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2018 16:00
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Younes Belhanda hakkında basına önemli açıklamalarda bulundu. 

Belhanda'nın oldukça hırslı bir isim olduğu, hatta antrenmanda dahi kendisini tutamadıklarını itiraf eden Terim, "Belhanda, düzgün bir futbolcu. Benden hiç bir zaman, bir yeri ağrımadan izin istemedi. Elbette, giydiği numara 10, ağır bir yük. Gelişi de farklı oldu ancak Ocak ayından itibaren takıma bir kaç takviyede daha bulunduğumuz zaman kenarlarda da oynayacabilecek tercihlerden bir tanesi. Ha, bu sizi tatmin eder veya etmez ancak o sahada mücadele eden birisi. Hırslı, antrenmenlarda bile kendisini zor tutuyoruz." dedi. 

Son zamanlarda kendi ağzından çıkmayan ifadelerin medyada yer aldığını dile getiren Terim, Belhanda'ya sosyal medya konusunda uyarıda bulunurken, "Daha fazlasını bekliyormuyuz? Evet. Gol atmasını, asist yapmasını bekliyoruz ama Belhanda bizim en önemli orta saha oyuncularımızdan bir tanesi. Belhanda ile ilgili ağzımdan çıkmayan haberler de yapıldı, bu da günümüzde kuşak farkının tavana vurduğu bir ortamda, yanlış anlaşılmasına da sebep oluyor. Esasında çok konuşan biri de değil, sosyal medyayı da kullandığı da yok ama orda biraz daha dikkatli olursa memnun olurum." dedi. 

BELHANDA'NIN KALBİ İLE BEYNİ BİR

Terim, Belhanda ile ilgili yaptığı açıklamaların sonunda yıldız oyuncu için "Kalbi ile beyni bir" derken, "Ben felsefem şöyledir. Eğer bir oyuncu Galatasaray ile imza atmışsa, ben onu kazanmak için elimden geleni yaparım. Ama o ısrar ederse, başka tarafa göndereyim kısmına da çok bağlı değilim, kulübün değerine de zarar vermek istemem. Ama, Belhanda bizim için önemli bir oyuncu. Ben seviyorum kendisini. Kalbi ile beyni bir" dedi ve sözlerini sonlandırdı. 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için