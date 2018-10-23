BELHANDA'NIN KALBİ İLE BEYNİ BİR

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Younes Belhanda hakkında basına önemli açıklamalarda bulundu.Belhanda'nın oldukça hırslı bir isim olduğu, hatta antrenmanda dahi kendisini tutamadıklarını itiraf eden Terim,dedi.Son zamanlarda kendi ağzından çıkmayan ifadelerin medyada yer aldığını dile getiren Terim, Belhanda'ya sosyal medya konusunda uyarıda bulunurken,dedi.Terim, Belhanda ile ilgili yaptığı açıklamaların sonunda yıldız oyuncu içinderken,dedi ve sözlerini sonlandırdı.