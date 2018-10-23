Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Younes Belhanda hakkında basına önemli açıklamalarda bulundu.
Belhanda'nın oldukça hırslı bir isim olduğu, hatta antrenmanda dahi kendisini tutamadıklarını itiraf eden Terim, "Belhanda, düzgün bir futbolcu. Benden hiç bir zaman, bir yeri ağrımadan izin istemedi. Elbette, giydiği numara 10, ağır bir yük. Gelişi de farklı oldu ancak Ocak ayından itibaren takıma bir kaç takviyede daha bulunduğumuz zaman kenarlarda da oynayacabilecek tercihlerden bir tanesi. Ha, bu sizi tatmin eder veya etmez ancak o sahada mücadele eden birisi. Hırslı, antrenmenlarda bile kendisini zor tutuyoruz." dedi.
Son zamanlarda kendi ağzından çıkmayan ifadelerin medyada yer aldığını dile getiren Terim, Belhanda'ya sosyal medya konusunda uyarıda bulunurken, "Daha fazlasını bekliyormuyuz? Evet. Gol atmasını, asist yapmasını bekliyoruz ama Belhanda bizim en önemli orta saha oyuncularımızdan bir tanesi. Belhanda ile ilgili ağzımdan çıkmayan haberler de yapıldı, bu da günümüzde kuşak farkının tavana vurduğu bir ortamda, yanlış anlaşılmasına da sebep oluyor. Esasında çok konuşan biri de değil, sosyal medyayı da kullandığı da yok ama orda biraz daha dikkatli olursa memnun olurum." dedi.
BELHANDA'NIN KALBİ İLE BEYNİ BİR
Terim, Belhanda ile ilgili yaptığı açıklamaların sonunda yıldız oyuncu için "Kalbi ile beyni bir" derken, "Ben felsefem şöyledir. Eğer bir oyuncu Galatasaray ile imza atmışsa, ben onu kazanmak için elimden geleni yaparım. Ama o ısrar ederse, başka tarafa göndereyim kısmına da çok bağlı değilim, kulübün değerine de zarar vermek istemem. Ama, Belhanda bizim için önemli bir oyuncu. Ben seviyorum kendisini. Kalbi ile beyni bir" dedi ve sözlerini sonlandırdı.
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Belhanda'nın oldukça hırslı bir isim olduğu, hatta antrenmanda dahi kendisini tutamadıklarını itiraf eden Terim, "Belhanda, düzgün bir futbolcu. Benden hiç bir zaman, bir yeri ağrımadan izin istemedi. Elbette, giydiği numara 10, ağır bir yük. Gelişi de farklı oldu ancak Ocak ayından itibaren takıma bir kaç takviyede daha bulunduğumuz zaman kenarlarda da oynayacabilecek tercihlerden bir tanesi. Ha, bu sizi tatmin eder veya etmez ancak o sahada mücadele eden birisi. Hırslı, antrenmenlarda bile kendisini zor tutuyoruz." dedi.
Son zamanlarda kendi ağzından çıkmayan ifadelerin medyada yer aldığını dile getiren Terim, Belhanda'ya sosyal medya konusunda uyarıda bulunurken, "Daha fazlasını bekliyormuyuz? Evet. Gol atmasını, asist yapmasını bekliyoruz ama Belhanda bizim en önemli orta saha oyuncularımızdan bir tanesi. Belhanda ile ilgili ağzımdan çıkmayan haberler de yapıldı, bu da günümüzde kuşak farkının tavana vurduğu bir ortamda, yanlış anlaşılmasına da sebep oluyor. Esasında çok konuşan biri de değil, sosyal medyayı da kullandığı da yok ama orda biraz daha dikkatli olursa memnun olurum." dedi.
BELHANDA'NIN KALBİ İLE BEYNİ BİR
Terim, Belhanda ile ilgili yaptığı açıklamaların sonunda yıldız oyuncu için "Kalbi ile beyni bir" derken, "Ben felsefem şöyledir. Eğer bir oyuncu Galatasaray ile imza atmışsa, ben onu kazanmak için elimden geleni yaparım. Ama o ısrar ederse, başka tarafa göndereyim kısmına da çok bağlı değilim, kulübün değerine de zarar vermek istemem. Ama, Belhanda bizim için önemli bir oyuncu. Ben seviyorum kendisini. Kalbi ile beyni bir" dedi ve sözlerini sonlandırdı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın