Fatih Tekke: "Tarihi bir başarı"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, U19 Takımıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Tekke: 'Tarihi bir başarı'
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28 Nisan 2025 21:12
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya kaybeden U19 Takımı için açıklama yaptı.

Tekke, "Daha önce de söyledim, tarihi bir başarı. Totale bakmamız gerekiyor. Bakmamız gereken yer belli, onu da bugün görmüş olduk, eksiklerimizi görmüş olduk bugün. En azından bordo-mavi aldı kupayı. Oyuncuları kutlamak, destek olmak lazım. Bu da bizim görevimiz. Bu maç için geçmiş olsun ama totalde tebrikler." dedi.

Taraftar desteğine de dikkat çeken Fatih Tekke, "Bordo-mavi taraftar olarak her yerde galibiz, orada kimse bizi yenemiyor." sözlerini sarf etti.

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