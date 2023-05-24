Fatih Karagümrük'te flaş karar!

Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırma kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük'te flaş karar!
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24 Mayıs 2023 14:00
Son güncelleme 24 Mayıs 2023 14:05
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, flaş bir karar aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbul temsilcisi teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırma kararı aldı.

Süper Lig'de takımının başında 31 maça çıkan Andrea Pirlo, 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. 44 yaşındaki teknik adam, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Sezon başında Fatih Karagümrük'le 1 yıllık sözleşme imzalayan Andrea Pirlo, Süper Lig'in 35. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasından önce geleceği ile ilgili, "Hala maçlara odaklıyım. Bunları en iyi şekilde bitirip, geleceğimle ilgili kararı vereceğim" sözlerini kullanmıştı.

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