Fatih Karagümrük Şota'yı açıkladı!

Fatih Karagümrük, teknik direktör Şota Arveladze ile prensip anlaşması sağlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Fatih Karagümrük Şota'yı açıkladı!
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11 Aralık 2023 16:41
Son güncelleme 11 Aralık 2023 16:44
Teknik direktör Alparslan Erdem ile yollarını ayıran Fatih Karagümrük, yeni hocasını açıkladı.

İstanbul ekibi, Şota Arveladze ile prensip anlaşması sağlandığını açıkladı.

Şota daha önce Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'da görev almıştı. Gürcü teknik direktör son olarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de çalıştı.

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Shota Arveladze ile prensip olarak anlaşmıştır."

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