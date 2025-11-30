30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
20:00
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
1-2
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
0-048'
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
1-2
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
2-2
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
22:45
30 Kasım
Lorient-Nice
1-139'
30 Kasım
Le Havre-Lille
0-040'
30 Kasım
Angers-Lens
0-038'
30 Kasım
Strasbourg-Brest
1-2
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
22:45
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
20:00
30 Kasım
Pisa-Inter
0-2
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
20:30
30 Kasım
Girona-Real Madrid
23:00
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
0-279'
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
2-3
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
0-024'
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
0-2
30 Kasım
N. Forest-Brighton
0-2
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
1-0
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-2
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
21:30
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
0-024'
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
2-1
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
4-0
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
22:00

Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 11'ler
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Cihan Aydın oturacak.

Siyah-beyazlı takım, ligde çıktığı son maçta Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalmıştı.


11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan, Roco, Balkovec, Doh, Kranevitter, Tiago Çukur, Camacho, Serginho, Fofana

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El Bilal 



BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ 

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşmasında 4 oyuncu forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıktan çıkan Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal saha çalışmalarına başlarken, iki oyuncunun maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Öte yandan Beşiktaş'ta maç öncesi yapılan antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden Rıdvan Yılmaz, Karagümrük'e karşı olmayacak.

Bir süredir takımla idmanlara çıkmayan Rafa Silva da mücadelede formasından uzak kalacak.

ORKUN KÖKÇÜ DÖNÜYOR

Siyah-beyazlılarda 2 maçlık kırmızı kart cezasını tamamlayan kaptan Orkun Kökçü, Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla formasına kavuşmayı bekliyor.

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan 24 yaşındaki orta saha, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde sahadaki yerini alamamıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda Orkun, 2 maç aranın ardından siyah-beyazlı formayla yeniden boy gösterecek.

UDUOKHAI CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta ligde 3 sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor.

Uduokhai, ligde bu sezon Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray karşılaşmalarında sarı kartla cezalandırılmıştı.

Alman futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında sarı kart görmesi halinde 15. haftada Gaziantep FK ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

17. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak Beşiktaş, rakibiyle ligde 17. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, ligde daha önce oynanan 16 maçın 11'ini kazandı. Kırmızı-siyahlı ekip, 1959-1960 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 2 galibiyet elde ederken, oynanan 3 mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 35 kez fileleri havalandırdı. Fatih Karagümrük ise 12 gol kaydetti.

Siyah-beyazlılar, rakibiyle son olarak 2023-2024 sezonunda oynadığı maçlarda deplasmanda 1-0, sahasında ise 3-0 kazandı.

BEŞİKTAŞ, DEPLASMANDA ÜSTÜN

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı mücadelelerde de üstün durumda.

Daha önce 8 kez rakibine konuk olan Beşiktaş, bu maçların 6'sında sahadan galip ayrılırken, bir karşılaşma eşitlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekip, bir kez de mağlup oldu.

Beşiktaş, bu maçlarda 17 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

SİYAH-BEYAZLILAR, 16 MAÇIN 15'İNDE GOL BULDU

Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile oynadığı lig maçlarında yalnızca bir kez gol sevinci yaşayamadı.

Siyah-beyazlılar, 16 maçın 15'inde rakip fileleri havalandırırken, gol atamadığı tek mücadelede sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, 1961-1962 sezonunda konuk ettiği Beşiktaş'ın gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Siyah-beyazlı takım, 6 mücadelede ise Fatih Karagümrüklü oyuncuların gol atmasına engel oldu.

EN FARKLI SONUÇLAR

İki takım arasındaki en farklı sonuçlara da Beşiktaş imza attı.

Geride kalan 16 maçta siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'ü bir kez 4-0, dört defa da 4-1'lik skorlarla mağlup etti.

Kırmızı-siyahlı takım ise rakibi karşısında 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla galibiyet elde etti.

