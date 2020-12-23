Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci'yi transfer etti

Fabio Borini ve Emre Çolak'ı renklerine bağlayan Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci'yi transfer etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci'yi transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2020 15:54
Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Fabio Borini ve Emre Çolak'ın ardından transfer dönemi başlamadan Andrea Bertolacci'yi kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci ile resmi sözleşmeyi imzaladı.  Yapılan açıklamada, kulüp ikinci başkanı Serkan Hurma'nın Andrea Bertolacci'ye imza attırdığı belirtilerek, "Kariyerinde UEFA Avrupa Ligi tecrübesi de bulunan Bertolacci'ye Karagümrük forması altında başarılar dileriz." denildi. 

21 MİLYON € ÖNDEMİŞTİ

2015'te Roma'dan Milan'a 21 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer edilen 29 yaşındaki Bertolacci, daha sonra Genoa'ya kiralanmış ve ardından serbest bırakılmıştı. Sampdoria macerasında da başarılı olamayan Bertolacci'nin sözleşmesi elinde bulunuyordu.

MILAN'DA OYNAMIŞ 3. İSİM

İtalya'da daha önce Milan forması giyen isimlerden Lucas Biglia ve Fabio Borini'yi transfer eden Fatih Karagümrük, Milan'da oynamış Bertolacci'yi de kadrosuna katarak sayıyı 3'ledi.

İtalya Milli Takımı formasını da 5 kez terleten Andrea Bertolacci, Genoa, Milan, Lecce, Roma ve Sampdoria formaları giydi. Kariyerindeki en iyi performansı ise 124 maçta 13 gol ve 15 asistle Genoa'da gösterdi.





SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için