Faslı oyuncudan Beşiktaş için kulübüne rest

Beşiktaş'ın stoper adayları arasında yer alan Samy Mmaee, gemileri yakmış durumda.
Ferencvaros teknik direktörü Stanislav Cherchesov'a takımdan ayrılmak istediğini ileten Faslı futbolcu, yönetimden de transferine onay verilmesini talep etti. Takımının oynadığı son üç resmi maçta forma giymeyen Mmaee'nin kararlılığını gören Macar ekibi, istediği bonservis bedelini 2 milyon euroya kadar düşürdü.
Ferencvaros kulübü, Beşiktaş'ın 1.4 ve 1.7 milyon euroluk tekliflerini geri çevirmişti. Siyah-beyazlılar, sağ stopere düşündüğü Koray Günter için Hellas Verona'ya yaptığı 1.5 milyon euroluk teklifin cevabını ise henüz alamadı. 28 yaşındaki oyuncu, garanti ücret isteğini 1.2 milyon euroya kadar çekerken, Beşiktaş'ın en fazla 900 bin euroya çıkmayı düşündüğü öğrenildi.
Ferencvaros teknik direktörü Stanislav Cherchesov'a takımdan ayrılmak istediğini ileten Faslı futbolcu, yönetimden de transferine onay verilmesini talep etti. Takımının oynadığı son üç resmi maçta forma giymeyen Mmaee'nin kararlılığını gören Macar ekibi, istediği bonservis bedelini 2 milyon euroya kadar düşürdü.
Ferencvaros kulübü, Beşiktaş'ın 1.4 ve 1.7 milyon euroluk tekliflerini geri çevirmişti. Siyah-beyazlılar, sağ stopere düşündüğü Koray Günter için Hellas Verona'ya yaptığı 1.5 milyon euroluk teklifin cevabını ise henüz alamadı. 28 yaşındaki oyuncu, garanti ücret isteğini 1.2 milyon euroya kadar çekerken, Beşiktaş'ın en fazla 900 bin euroya çıkmayı düşündüğü öğrenildi.
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