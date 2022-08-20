Faslı oyuncudan Beşiktaş için kulübüne rest

stoper adayları arasında yer alan, gemileri yakmış durumda.teknik direktörütakımdan ayrılmak istediğini ileten Faslı futbolcu, yönetimden de transferine onay verilmesini talep etti. Takımının oynadığı son üç resmi maçta forma giymeyen Mmaee'nin kararlılığını gören Macar ekibi, istediği bonservis bedelinikadar düşürdü.kulübü, Beşiktaş'ıntekliflerini geri çevirmişti. Siyah-beyazlılar, sağ stopere düşündüğü Koray Günter için Hellas Verona'ya yaptığı 1.5 milyon euroluk teklifin cevabını ise henüz alamadı. 28 yaşındaki oyuncu, garanti ücret isteğini 1.2 milyon euroya kadar çekerken, Beşiktaş'ın en fazla 900 bin euroya çıkmayı düşündüğü öğrenildi.