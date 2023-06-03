Faruk Koca: 'Çok şükür ligde kaldık'

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 1-0 yenen MKE Ankaragücü'nün kulüp başkanı Faruk Koca, çok önemli bir deplasmanda galip gelerek ligde kalmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Maçın ardından stat çıkışında gazetecilere açıklama yapan Koca, çok stresli bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Allah'a çok şükür galip gelerek ligde kalmayı garantiledik. Oyuncuların kontrollü oynamasından dolayı iyi bir oyun olmadı. Ama en azından golü atarak ve burada galip ayrılmamızdan dolayı gerçekten oyuncularımızı, teknik heyetimizi ve özellikle buraya gelip takım takımını destekleyen cefakar taraftarımızı tebrik ediyorum." dedi.



"12 PUANIMIZ ELİMİZDEN ALINDI"



Bu sezon Ankaragücü'nün hak ettiği yere gelemediğini ifade eden Koca, şunları kaydetti:



"Çok stresli bir süreç yaşadık. Maalesef işin açıkçası hak etmediğimiz bir yerdeyiz. Bu kadroyla daha yukarılarda olmayı hak ediyorduk. Hedeflerimiz de oydu. Ama maalesef futbolda 'tamam' dediğimiz şeyler 'tamam' anlamına gelmiyor. Hakemlerle ilgili son iki haftadır çok konuştuk. Ama bir gerçek var ki, bu takımın direk 12 puanı dolaylı olarak da 19 puanı elinden alındı. Bu da oyuncularımızın ve teknik ekibimizin motivasyonunu eksiltti. Bu toparlamak çok zaman alıyor. Her şeye rağmen bugün bu sonucu almış olmamız ligde 'kalacak mıyız' stresinden kurtulduğumuz için mutluyuz. Oyuncularımızı, teknik heyetimizi ve camiamızı tebrik ediyorum."





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