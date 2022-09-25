Faroe Adaları maçı öncesi fırtına çıktı

Faroe Adaları - Türkiye maçı öncesinde fırtına dikkati çekiyor. Maç saatinde havanın nasıl olacağı da netlik kazandı. İşte detaylar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Faroe Adaları maçı öncesi fırtına çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Eylül 2022 15:09
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta bu akşam deplasmanda Faroe Adaları ile yapacağı maç öncesi başkent Torshavn'da kuvvetli fırtına etkisini sürdürüyor.

KUVVETLİ BİR FIRTINA

Gece saatlerinde başlayan fırtına ve yağmurun, akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor.

Sabah saatlerinde rüzgarın şiddeti zaman zaman 95 kilometreye kadar çıktı. Fırtına nedeniyle sokakta ayakta bile durmanın zorlaştığı ve sıcaklığın 12 derece olduğu Torshavn'da hissedilen sıcaklık 6 derece olarak ölçüldü.

MAÇ SAATİNDE HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

Maç saatinde ise sıcaklığın 5 dereceye, hissedilen sıcaklığın ise -3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği bildirildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ