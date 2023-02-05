Farioli: "Söylenecek çok az şey var"

Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, İstanbulspor yenilgisinin ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Farioli: 'Söylenecek çok az şey var'
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05 Şubat 2023 17:00
Süper Lig'de deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'da teknik Direktör Francesco Farioli, iyi oynadıklarını ama sonuca yansıtamadıklarını dile getirdi.

Futbolcularının ellerinden geleni yaptığını aktaran Farioli, şunları kaydetti:

"Maçta oyunculara söylenecek çok az şey var. Her şeyi yapmaya çalıştılar. Kolay bir dönemden geçmiyoruz. Fırsatlar buluyoruz ama bu fırsatları golle sonuçlandıramıyoruz. Önemli istatistikler var ama golü bulamadık. Genele baktığınızda maçın büyük bölümünü rakip sahada oynadık. Ortaya konan ruhtan memnunuz. Zor anları iyi yönetmeli ve iyi çalışmalıyız." 




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