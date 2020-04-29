Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi

Fransız ekibi Monaco'da forma giyen Cesc Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

Haber; AA, Fotoï¿½raf; AA
Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi koronavirüsü yendi
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29 Nisan 2020 19:24
Fransız ekibi Monaco'da forma giyen Cesc Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

İspanyol futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük büyükannesine yapılan son koronavirüs testinin negatif çıktığını belirtti.

Büyük büyükannesini "süper kahraman" olarak niteleyen Fabregas, "95 yaşında koronavirüsü yendi. Tabii ki bizim için hayatlarını feda eden hemşire ve doktorların yardımı olmadan başaramazdı. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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