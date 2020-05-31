SERGEN YALÇIN ONAY VERİRSE...

Maliyeti nedeniyle gelecek sezon Kevin-Prince Boateng ile devam edip etmeme konusunda kararsız olan Adem Ljajic için de uygun teklif bekleyen Beşiktaş yönetimine eski oyuncuları Fabian Ernst'ten sürpriz bir 10 numara tavsiyesi geldi.Ernst, Bundesliga-2'de Kiel takımında forma giyen Güney Koreli oyuncu'yi kulübe tavsiye etti. 27 yaşındaki sol ayaklı oyuncunun beklentileri karşılayabileceğini ve 21 maçta 8 gol ve 6 asist yaptığını anlattı.Siyah-beyazlı idarecilerin de bunun üzerine Lee'yi Sergen Yalçın'ın onayına sunmayı düşündüğü bildirildi. Usta hoca, olumlu bir görüş verirse görüşmelerin başlayabileceği belirtildi.2021'e kadar Kiel'le sözleşmesi bulunan Lee'nin piyasa değeri 1.5 milyon euro civarında.