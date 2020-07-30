F1 pilotu Perez, Silverstone'da yarışamayabilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi belirsiz sonuçlanan Formula 1 takımlarından Racing Point pilotu Sergio Perez, Büyük Britanya Grand Prix'sinde yarışmayabilir.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
F1 pilotu Perez, Silverstone'da yarışamayabilir
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30 Temmuz 2020 20:17
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi belirsiz sonuçlanan Formula 1 takımlarından Racing Point pilotu Sergio Perez, Büyük Britanya Grand Prix'sinde yarışmayabilir.

Formula 1'in internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Racing Point'in 30 yaşındaki Meksikalı pilotu Perez'in Kovid-19 testi belirsiz sonuçlandı. 

Bunun üzerine Perez, 2 Ağustos Pazar günü sezonun 4. yarışının yapılacağı Silverstone Pisti'ne çıkmadı ve kendisini izole etti.

Tekrar test yapılan Perez, sonucun yine negatif çıkmaması halinde hafta sonu koşulacak yarışa katılamayacak. 



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