F1 pilotu Perez, Silverstone'da yarışamayabilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi belirsiz sonuçlanan Formula 1 takımlarından Racing Point pilotu Sergio Perez, Büyük Britanya Grand Prix'sinde yarışmayabilir.
Formula 1'in internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Racing Point'in 30 yaşındaki Meksikalı pilotu Perez'in Kovid-19 testi belirsiz sonuçlandı.
Bunun üzerine Perez, 2 Ağustos Pazar günü sezonun 4. yarışının yapılacağı Silverstone Pisti'ne çıkmadı ve kendisini izole etti.
Tekrar test yapılan Perez, sonucun yine negatif çıkmaması halinde hafta sonu koşulacak yarışa katılamayacak.
Formula 1'in internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Racing Point'in 30 yaşındaki Meksikalı pilotu Perez'in Kovid-19 testi belirsiz sonuçlandı.
Bunun üzerine Perez, 2 Ağustos Pazar günü sezonun 4. yarışının yapılacağı Silverstone Pisti'ne çıkmadı ve kendisini izole etti.
Tekrar test yapılan Perez, sonucun yine negatif çıkmaması halinde hafta sonu koşulacak yarışa katılamayacak.