Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Eyüpspor kendi sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi.



Play-off yarışını ve ligin zirvesini ilgilendiren maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Eyüpspor oldu.



İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 20. dakikada penaltıdan Umut Bulut ve 90. dakikada yine penaltıdan Oğulcan Çağlayan kaydetti.



Öte yandan Bandırmaspor'da Okan Alkan 82. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Eyüpspor, puanını 40'a yükseltti. Bandırmaspor ise 39 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, BB Erzurumspor deplasmanına konuk olacak. Bandırmaspor ise Manisa FK'yı ağırlayacak.









İLGİLİ VİDEO