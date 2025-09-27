27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
2-2
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-0
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
0-07'
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
2-1
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
3-090'
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
0-1DA
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
0-024'
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
5-2
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
0-023'
27 Eylül
M.City-Burnley
5-1
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-2
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
2-1
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-3
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
0-223'
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-1
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-2
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-2
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-1
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
1-1DA
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Eyüpspor ve Göztepe suskunluğu bozamadı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor ile Göztepe 0-0 berabere kaldı.

27 Eylül 2025 19:00
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Eyüpspor ve Göztepe suskunluğu bozamadı!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, evinde Göztepe'yi ağırladı.

Eyüp Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Göztepe ligdeki puanını 13'e, Eyüpspor ise 5'e yükseltti.

Göztepe, önümüzdeki hafta Başakşehir'i konuk edecek. Eyüpspor ise Kocaelispor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ikas Eyüpspor-Göztepe maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

31. dakikada Felipe'nin ceza sahası dışına çıkarak müdahale ettiği topu önünde bulan Efkan Bekiroğlu'nun uzak mesafeden direkt kaleye gönderdiği top auta çıktı.

33. dakikada orta sahada kaptığı topla hareketlenen Draguş'un soldan içeri çevirdiği topa kale önünde Thiam dokunamadı ve meşin yuvarlak dışarı gitti.



39. dakikada sol taraftan kullanılan taç atışı sonrasında ceza sahasına gelen topu Juan kaleye gönderdi, savunmadan seken topa Allan altıpas içinde kafayla vurdu, kalecinin çelerek üst direkten geri dönen topa Allan bir kez daha vurdu, savunma gole izin vermedi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Allan'ın hatalı pası sonrası topla buluşan Draguş'un ceza yayı çevresinden çektiği şutta top üstten auta gitti. 

90+2. dakikada Emre Akbaba'nın sol taç çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği topa Thiam kafayla vurdu, kaleci meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

90+7. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahası sol çaprazında topu kontrol eden Ampem'in ortasında Thiam kafayı vurdu, kaleci çizgi üstünde meşin yuvarlağı kontrol etti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Kadir Sağlam, Ogün Kamacı, Göktuğ Erel

ikas Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Yalçın Kayan (Dk. 55 Legowski), Kerem Demirbay (Dk. 85 Taşkın İlter), Umut Meraş (Dk. 68 Serdar Gürler), Seşlar, Draguş (Dk. 84 Ampem), Thiam

Göztepe: Lis, Allan, Heilton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Dk. 86 Taha Altıkardeş), Rhaldney (Dk. 86 Ahmet Ildız), Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk. 63 Miroshi), Juan (Dk. 86 İsmail Köybaşı), Janderson (Dk. 76 Sabra)

Sarı kartlar: Dk. 1 Thiam, Dk. 42 Umut Meraş (ikas Eyüpspor), Dk. 3 Dennis (Göztepe)

