Eyüpspor ve Göztepe suskunluğu bozamadı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, evinde Göztepe'yi ağırladı.Eyüp Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.Bu sonuçla birlikte Göztepe ligdeki puanını 13'e, Eyüpspor ise 5'e yükseltti.Göztepe, önümüzdeki hafta Başakşehir'i konuk edecek. Eyüpspor ise Kocaelispor deplasmanına gidecek.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ikas Eyüpspor-Göztepe maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.



31. dakikada Felipe'nin ceza sahası dışına çıkarak müdahale ettiği topu önünde bulan Efkan Bekiroğlu'nun uzak mesafeden direkt kaleye gönderdiği top auta çıktı.



33. dakikada orta sahada kaptığı topla hareketlenen Draguş'un soldan içeri çevirdiği topa kale önünde Thiam dokunamadı ve meşin yuvarlak dışarı gitti.

39. dakikada sol taraftan kullanılan taç atışı sonrasında ceza sahasına gelen topu Juan kaleye gönderdi, savunmadan seken topa Allan altıpas içinde kafayla vurdu, kalecinin çelerek üst direkten geri dönen topa Allan bir kez daha vurdu, savunma gole izin vermedi.

48. dakikada Allan'ın hatalı pası sonrası topla buluşan Draguş'un ceza yayı çevresinden çektiği şutta top üstten auta gitti.



90+2. dakikada Emre Akbaba'nın sol taç çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği topa Thiam kafayla vurdu, kaleci meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.



90+7. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahası sol çaprazında topu kontrol eden Ampem'in ortasında Thiam kafayı vurdu, kaleci çizgi üstünde meşin yuvarlağı kontrol etti.





Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Kadir Sağlam, Ogün Kamacı, Göktuğ Erel



ikas Eyüpspor: Felipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Calegari, Yalçın Kayan (Dk. 55 Legowski), Kerem Demirbay (Dk. 85 Taşkın İlter), Umut Meraş (Dk. 68 Serdar Gürler), Seşlar, Draguş (Dk. 84 Ampem), Thiam



Göztepe: Lis, Allan, Heilton, Bokele, Arda Okan Kurtulan (Dk. 86 Taha Altıkardeş), Rhaldney (Dk. 86 Ahmet Ildız), Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk. 63 Miroshi), Juan (Dk. 86 İsmail Köybaşı), Janderson (Dk. 76 Sabra)



Sarı kartlar: Dk. 1 Thiam, Dk. 42 Umut Meraş (ikas Eyüpspor), Dk. 3 Dennis (Göztepe)



