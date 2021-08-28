Eyüpspor Bursa deplasmanından da 3 puan çıkardı

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Bursaspor, sahasında Eyüpspor'la karşı karşıya geldi.



Bursa Timsah Park'ta oynanan karşılaşmayı Eyüpspor 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.



İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada Eyüpspor ikinci yarıda açıldı ve Bursaspor kalesine iki gol gönderdi. 65. dakikada Umut Bulut'un asistinde Timur Temeltaş topu ağlara gönderirken 86. dakikada ise Dibba, Menemenspor'u 2-0 öne geçiren golü attı ve 3 puan konuk ekibin oldu.



Bu sonuçla Eyüpspor 3'te 3 yaparak 9 puana yükseldi, Bursaspor ise 1 puanda kaldı.



