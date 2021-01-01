Ewing: "Dünyanın geri kalanı, ABD ile farkı kapattı!"

NBA Hall of Fame oyuncusu Patrick Ewing, dünyanın geri kalanının ABD Milli takımı ile arasındaki seviye farkını kapattığına inandığını söyledi.



ABD Milli takımı kimya bulma konusunda sıkıntı çekmeye devam ederken, birçok kişi bu takımın ne kadar iyi olduğunu, birçok kişi ise dünyanın geri kalanının basketbolda daha iyi olup olmadığını sorgulamaya başladı.



1992'deki efsanevi "Dream Team"de rol almış olan şimdiki Georgetown Üniversitesi başantrenörü Ewing, dünyanın geri kalanının ABD'yi yakaladığını düşündüğünü belirtti:



"Koç (Gregg) Popovich ve ABD Takımına desteğim sonsuz. Oyuncuları KOVID-19 protokolleri yüzünden kaybettiğimiz talihsiz bir dönemden geçiyoruz. Dream Team yüzünden, oynamak artık çok daha zor. Bugünkü tüm oyuncular bizi örnek alarak büyüdüler ve dünyanın geri kalanını nasıl domine edişimizi seyrettiler. Ama artık dünyanın geri kalanı bizi yakalamış durumda.



Çok yetenekli oyuncularımız var. Bugün NBA'in en iyi oyuncularından bazıları, dünyanın her yerinden gelen oyuncular. O zamanlar böyle değildi."



Ewing'in 92'deki takımı, turnuvayı 14-0'lık bir seriyle kapatmış ve rakiplerinin farkı 30 sayıdan aza indirmesine asla izin vermemişti.



