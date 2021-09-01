Everton'un son gün sürprizi Salomon Rondon

Premier Lig ekiplerinden Everton, transferin son gününde kadrosuna Salomon Rondon'u kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Everton'un son gün sürprizi Salomon Rondon
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01 Eylül 2021 02:38
Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe'ye sezon başında önerilen Venezüelalı Salomon Rondon Premier Lig'e gitti.

Bonservisi Çin'in Dalian Pro takımında olan Salomon Rondon'un Avrupa'da transferin son gününde Everton'a imza attığı açıklandı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada Rondon ile 2 yıllık anlaşma yapıldığı ve ek olarak 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonu olduğu kaydedildi.

Salomon Rondon daha önce de Premier Lig'de West Bromwich Albion ve Newcastle United'da oynamıştı.


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