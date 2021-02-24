Everton, Lucas Digne'nin sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Fransız sol beki Lucas Digne ile sözleşme yeniledi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.



Lille, Paris Saint-Germain ve Roma kulüplerinde forma giyen Digne, 2018 yılında 20,2 milyon avro bedelle Barcelona'dan Everton'a transfer olmuştu.



Fransız futbolcu, İngiliz ekibinde toplamda 97 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.



