Everton'da kötü gidişat devam ediyor!

İngiltere Premier Lig'de Everton, deplasmanda Burnley'e 3-2 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Everton'da kötü gidişat devam ediyor!
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06 Nisan 2022 23:27
İngiltere Premier Lig'de Everton, deplasmanda Burnley ile karşı karşıya geldi.

Turf Moor'da oynanan karşılaşmayı Everton 3-2'lik skorla kaybetti.

Everton'da Richarlison'un 18 ve 41. dakikalarda attığı penaltı golleri galibiyet için yeterli olmazken, Burnley'e 3 puanı getiren golleri 12. dakikada Michael Collins, 57. dakikada Jay Rodriguez ve 85. dakikada Maxwell Cornet kaydetti.

Bu sonucun ardından Burnley, ligde puanını 24'e yükseltti. Everton ise üst üste ikinci mağlubiyetini aldı ve 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Burnley, Norwich City ile deplasmanda karşılaşacak. Everton ise kendi sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

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