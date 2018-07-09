  •  
    Comolli: "Wilshere'ın transferi olmadı ama..."
  •  
    Ve Süper Lig ALEV aldı;
    Son dakika transferleri
  •  
    F.Bahçe'de transferlerin önüne çıkan o 7 ENGEL
  •  
    Terim'in sürpriz hedefi! Rusya'daki o buluşma!..
  •  
    Vida'nın transfer isteği; "Beni satın, kazanalım"

Euroleague'in maç takvimi belli oldu!

Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes ve Darüşşafaka'nın yer alacağı Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda, 2018-2019 sezonu ilk hafta programı belli oldu.

Kaynak: AA
Euroleague'in maç takvimi belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Temmuz 2018 17:02
 Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk hafta maçlarının programı belli oldu.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre kulüpler bazındaki en önemli organizasyonda sezonun ilk hafta maçları 11-12 Ekim'de oynanacak.

Son finalist Fenerbahçe Doğuş, sezonu 12 Ekim Cuma günü İstanbul'da İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria karşısında açacak. ULEB Avrupa Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Darüşşafaka ise son şampiyon İspanyol temsilcisi Real Madrid'le ilk hafta maçında 11 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.

Bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ise Almanya şampiyonu Bayern Münih'le ilk hafta maçında 12 Ekim'de deplasmanda mücadele edecek.

THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunun fikstürü yarın açıklanacak.

Ligde ilk haftanın maç programı şöyle:

11 Ekim Perşembe:

Real Madrid (İspanya) - Darüşşafaka

Buducnost VOLI (Karadağ) - Ax Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya)

Panathinaikos (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail)

12 Ekim Cuma:

Fenerbahçe Doğuş - Herbalife Gran Canaria (İspanya)

Bayern Münih (Almanya)- Anadolu Efes

Khimki (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan)

Zalgiris (Litvanya) - Baskonia (İspanya)

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için