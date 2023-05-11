EuroLeague'de nisan-mayıs aylarının MVP'si Tavares

THY EuroLeague'de nisan-mayıs aylarının MVP'si Walter Tavares seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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EuroLeague'de nisan-mayıs aylarının MVP'si Tavares
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11 Mayıs 2023 16:17
İspanya ekibi Real Madrid'in pivotu Walter Tavares, THY EuroLeague'de nisan-mayıs aylarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre nisan ve mayısta çıktığı 6 maçta 21,8 verimlilik puanı ortalaması yakalayan Tavares, kariyerinde üçüncü kez ayın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Normal sezonun son iki haftası ve play-off'larda 4 maçta görev alan Tavares, 12,8 sayı, 7 ribaunt ve 2 blok ortalamalarıyla mücadele ederek takımının Dörtlü Final'e yükselmesinde önemli rol üstlendi.

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