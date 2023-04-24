Ethemi: '1 puan çok önemliydi'

İstanbulspor'un kanat oyuncusu Valon Ethemi, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.



Mücadelede takımının 2 golünü atan Ethemi, "Mutluyuz. 1 puan çok önemliydi Fenerbahçe'ye karşı. Kümede kalma savaşı veren bizler için çok önemliydi. Bizler çok inanıyorduk, puan veya puanlar alacağımıza. Defansif oynadık, bu normal. Kontralar yakaladık. Kadıköy'de Fenerbahçe gibi büyük bir takıma karşı 1 puan kötü değildir." dedi.



İstanbulspor'un diğer golünü atan Emeka Eze ise, "Fenerbahçe gibi büyük bir takıma karşı 1 puan iyi. Özgüven için çok iyiydi. Önümüzde çok önemli maçlar var. Şimdi tüm konsantrasyonumuz o maça..." sözlerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ