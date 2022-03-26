Eşref Hamamcıoğlu'na cinsiyet ayrımcılığı tepkisi!

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Başak Karaca, Işıtan Gün'ün tepki çeken tweetleriyle ilgili Eşref Hamamcıoğlu'nun sözlerine cevap verdi.



Eşref Hamamcıoğlu, "İstanbul Sözleşmesi paylaşımı yapan kulübümüzün, cinsiyet ayrımcılığı paylaşımları yapan Bir yönetim kurulu üyesine başta hiçbir tepki verilmedi. Kadın üyelerden tepki bekledik, onlardan da bir tepki göremedik maalesef." ifadelerini kullandı.



Başak Karaca, Eşref Hamamcıoğlu'nun sözlerine şu şekilde cevap verdi:



"İnsanların yönetime vurmak için kadınları kullanmasından çok rahatsız oldum. Kadınların ne yapması gerektiği konusunda herkesin çok fikri var.



Ben fikri hür, vicdanı hür bir kadın olarak çok fazla cam duvarları deldim. Çok kafalar attım. Kimsenin bana ne yapmam gerektiğini söylemesine gerek yok.



13 yıl önce Işıtan Gün'ün attığı tweetlerden bahsettik. Ben kulaklarımla burada 1 yıl önce 'Kadınlar da insandır. Kadından müdür yaparsan böyle olur' sözlerini duydum. Sen hasbelkader Türkiye'nin en büyük çok uluslu şirketlerinden birine genel müdür olmuşsun. 'Galatasaray başkadır, çocukların var, nasıl yöneteceksin?' dedin. Bunlar 13 yıl önceki değil, bunlar yakın zamanda konuşulan konular. Işıtan Bey'in o tweetlerine ilk tepkiyi Başkan gösterdi. Kendisi çıkıp özür diledi. Ben teker teker bu tweetlerin nasıl yayıldığına baktım. Toplumsal cinsiyet eşitliği için değil yönetim istifa etsin diye söylediler. Bunu 13 yıl önce değil çok daha yakın geçmişte söylediler. Bu bir milat olsun.



Lütfen hepimiz kendimize bakalım. Erkek ya da kadın, eril söylem, toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı ne yapıyorsak bundan sonra yapmayalım."





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