Eskihellaç, Trabzonspor'a çok yakın

Trabzonspor'un listesindeki önemli isimlerden biri olan Mustafa Eskihellaç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Karadeniz ekibi, uzun süredir listede olan oyuncu için Gaziantep'in inadını kırmak üzere.
Özellikle Selçuk İnan yönetiminde çıkış yapan başarılı oyuncu da Trabzonspor'dan gelen teklifin kabul edilmesi adına kulübüne baskı yapıyor.
Fırtına bu transfer için Gaziantep FK'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli artı takasta da bir oyuncu önermişti.
TRANSFERİN BİTMESİ AN MESELESİ
Gaziantep FK Yönetimi ekonomik anlamda rahatlayabilmek adına yumuşadı.
Daha net tekliflerin masada olmaması nedeniyle Trabzonspor'un bu noktadaki önerisi değerli hale geldi.
Kısa süre içerisinde Mustafa Eskihellaç'ta da mutlu sona ulaşılma ihtimali oldukça yüksek hale geldi.
HEM HÜCUMDA HEM SAVUNMADA
Teknik direktör Şenol Güneş, oyuncuyu hem savunmanın sağında hem de kanatlarda kullabilmek adına bu hamlenin gerçekleşmesini uzun süredir istiyordu.
Sezon başında da gündeme gelen ve aslen Trabzonlu olan oyuncunun artık devre arasında imza atmasına kesin gözle bakılıyor.
Karadeniz ekibi, uzun süredir listede olan oyuncu için Gaziantep'in inadını kırmak üzere.
Özellikle Selçuk İnan yönetiminde çıkış yapan başarılı oyuncu da Trabzonspor'dan gelen teklifin kabul edilmesi adına kulübüne baskı yapıyor.
Fırtına bu transfer için Gaziantep FK'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli artı takasta da bir oyuncu önermişti.
TRANSFERİN BİTMESİ AN MESELESİ
Gaziantep FK Yönetimi ekonomik anlamda rahatlayabilmek adına yumuşadı.
Daha net tekliflerin masada olmaması nedeniyle Trabzonspor'un bu noktadaki önerisi değerli hale geldi.
Kısa süre içerisinde Mustafa Eskihellaç'ta da mutlu sona ulaşılma ihtimali oldukça yüksek hale geldi.
HEM HÜCUMDA HEM SAVUNMADA
Teknik direktör Şenol Güneş, oyuncuyu hem savunmanın sağında hem de kanatlarda kullabilmek adına bu hamlenin gerçekleşmesini uzun süredir istiyordu.
Sezon başında da gündeme gelen ve aslen Trabzonlu olan oyuncunun artık devre arasında imza atmasına kesin gözle bakılıyor.