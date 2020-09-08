Erzurumspor, Sadiku ile sözleşme imzaladı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor yeni transferi Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA
Erzurumspor, Sadiku ile sözleşme imzaladı
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08 Eylül 2020 16:15
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da trasnfer çalışmaları devam ediyor.

Mavi-beyazlı kulübün başkanı Hüseyin Üneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'de boy gösterecek Erzurumspor'umuzun kadrosuna dahil ettiğimiz forvet Armando Sadiku ile 2 yıllık resmi sözleşmemizi imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.



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