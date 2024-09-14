Erzurumspor FK, Streli Mamba'yı renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, son olarak Tuzlaspor'da forma giyen Streli Mamba ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Erzurumspor FK, Streli Mamba'yı renklerine bağladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Eylül 2024 00:19
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, son olarak Tuzlaspor forması giyen Streli Mamba'yı transfer etti.

Mavi-beyazlı kulübün açıklamasında, "Streli Mamba ile 1 yıllık resmi özleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Erzurum temsilcisi, sosyal medya hesaplarından oyuncunun konuşmalarının yer aldığı tanıtım videosu da paylaştı.

 
 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery