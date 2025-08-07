Erzurumspor FK'da yeni transferler için imza töreni düzenlendi

Erzurumspor FK'da yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen futbolcular için imza töreni düzenlendi. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen imza töreninde; kaleci Matija Obric, sol kanat Marko Bozic, Benhur Keser, sağ bek Ali Ülgen, ön libero Mert Önal, Brandon Baiye, Erkan Kabak, stoper Amar Gerxhaliu, merkez orta saha Murat Cem Akpınar ve santrfor Hüsamettin Yener, kulüp başkanı Ahmet Dal tarafından tek tek tanıtıldı.Yeni transferlerin başarılı bir sezon geçireceğine inandığını dile getiren Erzurumspor FK Başkanı Dal,diye konuştu.Yeni sezonu cumartesi günü Sivasspor maçıyla açacaklarını belirten Dal,dedi.Başkan Dal, tanıtım toplantısında geçtiğimiz hafta geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Dadaşlar Grubu tribün lideri Zafer Lömenler'e de rahmet diledi.