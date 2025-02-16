Erzurumspor, Esenler deplasmanında fişi erken çekti

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Esenler Erokspor, sahasında Erzurumspor FK'yı konuk etti.



Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-1 kazandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3'te Tonio Teklic ve 7. dakikada Cheikne Sylla attı. Ev sahibinin tek golünü ise 90+3. dakikada penaltıdan Junior Fernandes kaydetti.



Bu sonucun ardından Erzurumspor FK puanını 43'e yükseltirken, Esenler Erokspor ise 34 puanda kaldı.



Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Pendikspor'a konuk olacak. Erzurumspor FK, evinde Iğdır FK'yı ağırlayacak.



Stat: Esenler Erokspor



Hakemler: Raşit Yorgancılar, Muhammet Ali Doğan, Rıdvan Çevik



Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Metehan Mert, Sakıb Aytaç (Dk. 62 Mücahit Albayrak), Anıl Yaşar, Laine (Dk. 46 İdris Furat), Tugay Kaçar, Benhur Keser (Dk. 79 Berkay Aydoğmuş), Kayode (Dk. 62 Faye), Ufuk Akyol, Catakovic (Dk. 62 Junior Fernandes)



Erzurumspor: Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Gökhan Akkan, Mustafa Akbaş, Celal Hanalp, Azubuike (Dk. 46 Mehmet Taş), Sefa Akgün (Dk. 51 Süleyman Enes Karakaş, (Dk. 81 Yakup Kırtay), Giorbelidze, Eren Tozlu, Teklic (Dk. 82 Salih Sarıkaya), Sylla (Dk. 65 Furkan Özhan)



Goller: Dk. 3 Teklic, Dk. 7 Sylla (Erzurumspor), Dk. 90+3 Junior Fernandes (Penaltıdan) (Esenler Erokspor)



Sarı kartlar: Dk. 32 Teklic, Dk. 84 Mehmet Taş, Dk. 90+2 Giorbelidze (Erzurumspor), Dk. 72 İdris Furat (Esenler Erokspor)







