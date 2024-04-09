Erzurumspor: 'Bir türlü maça giremedik'

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu 3-0 kaybettikleri maçın ardından rakipleri Göztepe'yi galibiyetlerinden dolayı tebrik etti.



Oyuna iyi başlayamadıklarını ve birinci dakika gol yediklerini vurgulayan Kutlu, "İlk 20-30 dakikada yediğimiz golün tedirginliğiyle Göztepe bize üstünlük kurdu. İlk yarının son 15 dakikası oyunu dengeler gibi olduk. Pozisyona giremedik ama Göztepe'ye de pozisyon vermedik. İkinci yarı da iyi başlamıştık, Göztepe ile dengeli oyun oynuyorduk. 10 kişi kaldıktan sonra Göztepe çok diri, istekli ve fiziki açıdan da çok önemli bir takım. Bugün günümüzde değildik. Oyuna bir türlü giremedik. İstediğimiz sonucu da alamadık." diye konuştu.



Kutlu, Sakaryaspor maçını kazanmaları durumunda play-off şanslarının devam edebileceğini sözlerine ekledi.





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