Ertuğrul Taşkıran 'Bireysel değil, disiplin işi'

Kasımpaşa'nın file bekçisi Ertuğrul Taşkıran, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Ertuğrul Taşkıran Beşiktaş karşısındaki galibiyetlerini şu sözlerle değerlendirdi, "Bu kadar seyircinin önünde, baskı ile oynamak kolay değil. Buna hazırdık. Takımımızın oyun gücü var. Bireysel isimler de öne çıkıyor ama, çok ciddi disiplin içerisinde vazgeçmeden oynuyoruz. Her rakibe karşı bunun meyvelerini aldık."



Son haftalarda gösterdikleri çıkışla ilgili soruya ise Ertuğrul, "Hocanın oyun sistemini, takım benimsedi. Her geçen gün üstüne koyuyoruz. Aşağı ile endişemiz kalmadığı için daha rahat ve öz güvenli oynuyoruz" diyerek karşılık verdi.





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