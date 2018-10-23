Ertuğrul Sağlam: 'Akbabalar üzerimize çullanmadan kalkmak zorundayız'

"İyiler sendeler ama asla yıkılmaz"

Antrenman

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Spor Toto Süper Lig'de yaptıkları son 5 maçtaki olumsuz tabloyu silmek için bu hafta Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları karşılaşmanın kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi.Ligin 10. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden Kayserispor'da antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Medipol Başakşehir karşılaşmasında oyunun büyük bölümünün dengede geçtiğini şanssız bir golle sahadan mağlup ayrıldıklarını belirtti.Maçın ikinci yarısında da karşılaşmayı dengeye getirebilmek için iyi bir mücadele verdiklerini ifade eden Sağlam,diye konuştu.Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını ayağa kalkış maçı olarak kabul ettiklerini aktaran Sağlam, şunları kaydetti:Türkiye'de futbolun sonuç endeksli değerlendirildiğini vurgulayan Sağlam, şöyle konuştu:Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda kontrol pas oyunuyla devam etti. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.Ülkesinin milli takım kampında sakatlanan Artem Kravets, antrenmana katılmadı.