Ertuğrul Doğan'ın listesindeki 12 isim belli oldu

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın güncel listesi %80 oranında belli oldu.



61Saat'te yer alan habere göre; Son gelen bilgilere göre listedeki 12 kişinin ismi kesinleşti.



Buna göre listede şu isimler yer alıyor:



Ertuğrul Doğan



Zeyyat Kafkas



Nevzat Kaya



KemalErtürk



Sami Karaman



Coşkun Öztürk



Ahmet Beşir



Faruk Hacıhaliloğlu



Ali Haydar Gedikli



Birhan Emre Yazıcı



Taner Saral



Serkan Kılıç



İbrahim Şahinkaya



Ertuğrul Doğan'a destek veren Zafer Göktaş, Esat Emanet ve Serdar Ekrem Şirin'in listede olması beklenmiyor. Perşembe gününe kadar listenin tamamının verilmesi gerekiyor.



AYDIN VE ATAL'DAN HAYIR CEVABO



Ertuğrul Doğan'ın asbaşkanlık için birçok etkili isimle görüştüğü bilinse de henüz sonuç çıkmadı.



Nevzat Aydın ve Süleyman Atal gibi isimler Doğan cephesinden gelen bu talebe "hayır" cevabını verse de son bilgiye göre Aydın'a bir kez daha teklif gittiği öğrenildi.



Bu listeye 2 kişinin yanı sıra 5 de yedek yönetici eklenecek.









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