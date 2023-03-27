Ertuğrul Doğan'ın 7 maddelik yol haritası

Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan, 7 maddelik yol haritasını belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ertuğrul Doğan'ın 7 maddelik yol haritası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2023 11:34
Trabzonspor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Ertuğrul Doğan tek aday olarak girdiği seçimde 1129 geçerli oyun 919'unu alarak kulübün 18. başkanı seçildi.

Trabzonspor'un yeni yönetim kurulunun icraat planı şu şekilde:

1- 350 milyon TL'lik ödeme (140 milyon TL'si kulübün kasasına koyuldu. Geri kalan meblağ da halledilecek).

2- Sponsorluk konusu (Sezon sonuna kadar sponsor katkısı olarak kulübe asgari 500 milyon TL'lik kaynak arayışı var).

3- Altyapı faaliyetleri (Double pass firmasının çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak).

4- Pilot takım uygulaması (1461 Trabzon ile anlaşılacak, ardından Ofspor ve Yomraspor ile el sıkışılacak.)

5- İdari anlamda değişiklikler (Yeni profesyonellerle anlaşılacak.)

6- Üç farklı ekonomik plan (Kısa, orta ve uzun vadeli 5 yıllık makro ekonomik yapılanma planı hazır).

7- Maaş bütçesine ayar (38 milyon Euro'dan 20-25 milyon Euro'ya düşecek.)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery